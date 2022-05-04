«Россети» помогут с решением энергетических проблем Брянской области

«Россети ФСК ЕЭС» построили в Брянской области около 185 км линий электропередачи, которые вместе с уже существовавшими магистральными транзитами образовали кольцевую систему энергоснабжения. Ее общая протяженность составила 344 км, сообщила пресс-служба компании.

Ключевым этапом проекта стало возведение нового центра питания 500 кВ «Белобережская» мощностью 1002 МВА. Это самый масштабный проект в сетевом комплексе региона за последние 40 лет. Реализованные при строительстве технические решения позволяют перевести энергообъект на дистанционное управление.

От центра питания сооружены три отходящие линии электропередачи 220 кВ, также проведена модернизация подстанций «Новобрянская» (750 кВ), «Брянская», «Цементная» и «Машзавод» (220 кВ), которые также вошли в состав энергокольца.

Там были расширены распределительные устройства для подключения новых ЛЭП, установлены новейшие комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе, современные системы противоаварийной автоматики.

Совокупные инвестиции превысили 8,2 млрд рублей.

В компании рассказали, что в области нет крупной генерации, основная часть спроса на электроэнергию покрывается за счет перетоков из соседних субъектов, в том числе от Курской и Смоленской АЭС. Благодаря проведенным работам Брянская область получила 250 МВт дополнительной мощности для электроснабжения потребителей через распределительные электрические сети ПАО «Россети Центр».

По данным экспертов, кольцевая схема энергоснабжения считается наиболее надежной: при нарушении работы одного «звена» электроэнергия может быть получена из других источников. Это практически полностью исключает возможность блэкаутов. Аналогичным образом организовано электроснабжение в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке.