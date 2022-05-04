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Сторонники оппозиции выдвинулись к зданию парламента Армении

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ереван
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Группы оппозиционных активистов направляются к зданию парламента в Ереване, где находится премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом 4 мая сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

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Пашинян прибыл в парламент для участия в традиционном правительственном часе, во время которого члены правительства отвечают на вопросы депутатов.

Ранее в этот день участники протестов перекрыли центральные улицы города и мост с требованием отставки Пашиняна.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване ежедневно с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговоренной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Так, 3 мая сторонники оппозиции перекрыли автомагистраль Ереван Севан. Также они предприняли попытку заблокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц: группа водителей на машинах выстроилась вдоль дороги, тем самым перекрывая путь.

2 мая сторонники оппозиции собрались на митинг на площади Франции в Ереване. Они призывали к отставке Пашиняна и говорили, что после этого в стране всё «автоматически нормализуется».

Вопрос статуса Нагорного Карабаха обсуждается на высшем уровне, главами трех государств — России, Армении и Азербайджана. Как заявил 19 апреля «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян, встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении, которая состоялась в тот же день, является попыткой сделать шаг к стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе довольно сложная, назвать ее спокойной нельзя, поскольку время от времени происходят столкновения и перестрелки.

До этого, 7 апреля, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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