Венгрия назвала условия поддержки нефтяного эмбарго ЕС против России

Венгрия может поддержать нефтяное эмбарго ЕС против России при условии исключения для поставок по трубопроводам. Об этом 4 мая заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

По его словам, шестой пакет санкций ЕС с полным эмбарго на поставки нефти из России разрушил бы венгерскую экономику.

«Венгрия сейчас может покупать из России необходимую для экономики качественную нефть по трубопроводам. С технологической точки зрения в Венгрии есть возможность для переработки российской нефти», — заявил глава венгерской дипломатии.

Он добавил, в действующей форме пакет санкций Евросоюза не может быть поддержан Венгрией.

«Венгрия только тогда могла бы согласиться на эти санкционные меры, если бы для поставок нефти, поступающей по трубопроводам, сделали бы исключение из ограничений. В этом случае энергобезопасность Венгрии была бы сохранена», — подчеркнул Сийярто.

2 мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш предупредил, что Венгрия наложит вето на любую инициативу Евросоюза об ограничении импорта российских энергоресурсов. Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач также заявил о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести эмбарго.

19 апреля член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, комментируя отказ Венгрии поддерживать санкции, касающиеся поставок энергоресурсов из РФ, заявил, что в Европе появились первые голоса, которые говорят о том, что дружба с РФ — единственный правильный путь к самостоятельности и экономическому процветанию.

Ранее в тот день министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций против поставок газа и нефти.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС могут наложить вето на запрет нефти из России. Отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, Боррель заявил, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран — членов ЕС.

Против полного отказа от российских энергоносителей выступают Германия, Австрия и Венгрия, поддерживают его Польша и Франция.