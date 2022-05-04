Maersk потеряла $700 млн после ухода с российского рынка

Датская транспортная компания Maersk потеряла более $700 млн после ухода из России. Об этом сообщает в среду, 4 мая, пресс-служба перевозчика.

В связи с уходом из России квартальная прибыль компании до вычета процентов и налогов снизилась более чем на 5 млрд крон, это около $718 млн.

Руководство Maersk также объявило, что в понедельник, 2 мая, совершена последняя операция с грузом в российском порту. При этом на территории РФ остается порядка 20 тыс. контейнеров.

На долю компании приходится шестая часть всех контейнерных перевозок в мире. В настоящее время Maersk продает свои активы в российских портах, включая терминал и склад.

По словам главы компании Сёрена Скоу, переговоры ведутся с несколькими игроками, однако продажа может занять продолжительное время.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортного сообщения.

Ранее, в апреле, стало известно, что железнодорожная компания VR Transpoint, координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, приняла решение о прекращении сообщения с Россией. В компании пояснили, что процесс будет завершен течение ближайших нескольких месяцев.

Прежде о своем уходе из России или о приостановке продаж заявили автомобильные компании Porsche, Audi, BMW, служба международной доставки DHL, британский интернет-магазин ASOS, американская компания Apple, бренды одежды Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike и другие.

Санкции Запада против России усилились после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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