Часть Донецка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти 30 тыс. жителей Донецка остались без электроэнергии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате боевых действий обесточены 236 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 28 200 абонентов Ленинского, Кировского и Петровского районов города. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день украинские силовики обстреляли Кировский район Донецка. Под огонь попала маршрутка, в результате пострадали семь мирных граждан.

2 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка. Отмечалось, что сначала Вооруженные силы Украины выпустили четыре снаряда калибром 122 мм, а затем четыре снаряда ракеты из БМ-21 «Град».

29 апреля один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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