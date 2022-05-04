Капремонт улицы Адмирала Фокина стартовал во Владивостоке

Во Владивостоке начался капитальный ремонт улицы Адмирала Фокина на участке от улицы Уборевича до пересечения с Океанским проспектом. До конца мая на отрезке будут поэтапно вводить ограничения на движение и парковку, сообщает городская администрация.

«Сейчас на объекте идут демонтажные работы, завозятся материалы. В связи с необходимостью ремонта на всю ширину проезжей части работы будем проводить поочередно на каждом из участков», — цитирует ИА PrimaMedia сотрудников городского управления дорог.

Объехать проблемный участок можно по улицам Уборевича, Светланской, Семеновской и Океанскому проспекту.

Согласно проекту, подрядчик должен проложить новую сеть ливневой канализации, капитально отремонтировать проезжую часть и тротуары. Завершить работы планируется к осени.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», активный дорожный ремонт стартовал во Владивостоке в начале апреля. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также на средства городской администрации и правительства Приморского края.