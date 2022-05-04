В промзоне Дзержинска ликвидировали открытое горение

Открытое горение в промышленной зоне нижегородского Дзержинске ликвидировано. Об этом сообщили в понедельник, 4 мая, РИА Новости в администрации города.

«В 14.41 — ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе администрации города.

По предварительным данным, возгорание цистерны произошло на территории компании «ЛД-Трейд», расположенной на Восточном шоссе промзоны Дзержинска.

Информация о причинах произошедшего уточняется. Пострадавших нет.

На пике огонь охватил около 2,5 тыс. кв. м. Горели железнодорожные цистерны, в тушении был задействован пожарный поезд и больше 100 человек.

Ранее в этот день сообщалось, что в городе Дзержинск Нижегородской области на заводе «Капролактам» взорвалась цистерна с ГСМ.

Вечером 1 мая на производственном участке № 12 «Пластмассы» пермского порохового завода произошло возгорание продукции. Огонь охватил крышу здания, общая площадь пожара составила 530 кв. м.

21 апреля в Твери произошло возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) войск Воздушно-космической обороны. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Возгорание на площади 2,5 тыс. кв. м пожарные тушили всю ночь.