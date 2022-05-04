В Венгрии заявили о невозможности поддержки эмбарго на импорт российской нефти

Венгрия не может поддержать эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт нефти из России. Об этом 4 мая заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Венгрия сейчас может покупать из России необходимую для экономики качественную нефть по трубопроводам. С технологической точки зрения в Венгрии есть возможность для переработки российской нефти. Поэтому в этой форме нынешний пакет санкций ЕС мы не можем поддержать, мы не можем за него голосовать», — говорится в заявлении Сийярто в Facebook (принадлежит к запрещенной в РФ экстремистской компании Meta).

Министр добавил, что Венгрия могла бы поддержать нефтяное эмбарго ЕС против РФ при условии исключения для поставок по трубопроводам.

«Венгрия только тогда могла бы согласиться на эти санкционные меры, если бы для поставок нефти, поступающей по трубопроводам, сделали бы исключение из ограничений. В этом случае энергобезопасность Венгрии была бы сохранена», — пояснил Сийярто.

2 мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявил, что Венгрия наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов. Такое же мнение высказал официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.

Вместе с тем Европейская комиссия 4 мая готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против РФ, который в том числе может включать запрет на импорт российской нефти.

Заведующий кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Известиям» отметил, что Запад, который с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, на деле своими антироссийскими рестрикциями ставит на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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