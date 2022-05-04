В ЕС предложили запретить услуги по транспортировке российской нефти

В Евросоюзе (ЕС) предлагают в рамках новых санкций запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти по миру, передает Bloomberg в среду, 4 мая.

По данным агентства, ЕС не хочет ограничиваться поэтапным запретом на российскую нефть, а намерен помешать России продавать нефть и нефтепродукты по всему миру.

«Блок предлагает в рамках шестого пакета санкций запретить европейским судам и компаниям предоставлять услуги, в том числе страхования, связанные с транспортировкой российской нефти по миру», — говорится в сообщении.

Предлагается запретить прямо или косвенно оказывать техподдержку, посреднические услуги, финансовую помощь, «связанные с транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России», сообщается на сайте kp.ru.

Ограничения также будут затрагивать страхование, сообщили источники агентства, передает НСН.

4 мая Европейская комиссия (ЕК) готовится представить новый, уже шестой по счету, пакет санкций против Российской Федерации, сообщает REGNUM. Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций ЕС направлен на ограничения поставок нефти из РФ. Также он пообещал обеспечить финансовую поддержку всем проектам, которые позволят дифференцировать поставки энергоресурсов и снизят зависимость от Москвы, пишет Life.Ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза, сообщается на сайте aif.ru.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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