Представитель НАТО Бауэр заявил, что альянс отказывается от соблюдения договора с Россией

Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия на востоке Европы. Об этом 4 мая сообщил глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) Роберт Бауэр.

«Акт НАТО — Россия все еще здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших планов. На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем (соглашение), но оно не остановит нас от необходимых действий с нашей стороны», — приводит его слова Financial Times.

Документ был подписан в 1997 году. В нем говорится в том числе о том, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга в роли противников, а также отказываются размещать у границ сторон существенные военные силы.

Накануне представитель МИД Китая Чжао Лицзянь раскритиковал НАТО за неисполнение своих обещаний по нерасширению. Он опубликовал в Сети карту, на которой показан процесс продвижения Североатлантического альянса на восток.

26 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что ситуация вокруг Украины стала результатом безграничного расширения НАТО. По его мнению, цель расширения Североатлантического альянса заключается в установлении однополярного мира.

Кроме того, Финляндия и Швеция рассматривают вступление в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вхождении этих двух стран в Североатлантический альянс. 3 мая президент Хорватии Зоран Миланович предупредил о готовности наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.