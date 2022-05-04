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Захарова назвала наглым и проплаченным внешнеполитический курс Зеленского

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Внешнеполитический курс, которого придерживается президент Украины Владимир Зеленский, является наглым и проплаченным западными странами. Такого мнения придерживается официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Как сказал Зеленский полгода назад: у нас теперь будет наглая внешняя политика. Вот она, его наглая внешняя политика, к чему и привела. Но им же за это платили», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24» 4 мая.

Дипломат добавила, что Запад внушил киевским властям ощущение полной вседозволенности и безнаказанности, за которые они получают колоссальное финансирование. При этом окружение Зеленского делает «наглые и хамские, оторванные от реальности заявления», уверена представитель российского МИДа.

Кроме того, Захарова указала на многолетнее игнорирование израильскими политиками проблемы неонацизма на Украине.

27 апреля официальный представитель МИД РФ указала на манипулирование украинскими властями, в том числе и Зеленским, тяжелой ситуацией с гражданскими лицами на территории завода «Азовсталь». По ее мнению, киевский режим использует мирных людей в своих целях во всех возможных случаях.

Сам же украинский лидер, по мнению Захаровой, считает ситуацию на «Азовстали» «козырем в руке».

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Целью проведения спецоперации власти России назвали денацификацию и демилитаризацию Украины.

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