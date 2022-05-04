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Молодая девушка погибла после столкновения авто со столбом в Краснодаре

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В Краснодаре в результате столкновения автомобиля с опорой ЛЭП погибла 21-летняя девушка. Об этом 4 мая сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на представителя пресс-службы регионального УГИБДД ГУ МВД.

Авария произошла в ночь на 4 мая на улице Сормовской. По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка авто получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Позже она скончалась. Водителю, а также 24-летнему пассажиру, который является владельцем машины, медпомощь была оказана на месте.

Как отметил собеседник агентства, водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

В ночь на 4 мая в Ростовской области столкнулись ВАЗ-2112 и минивэн Mercedes Benz Viano. В результате столкновения погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, в том числе дети. В минивэне четыре человека получили травмы.

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