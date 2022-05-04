Новостройки в России за месяц подорожали на 5,2%

В апреле средняя стоимость квадратного метра в новостройках России показала рекордную месячную динамику за последние 10 лет, увеличившись на 5,2%. Об этом рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в среду, 4 мая.

По его словам, вторичное жилье за этот же период в крупных городах страны подорожало в среднем на 2,3%.

«Такой существенный рост связан не только с увеличением конечной цены квартир, но и с изменением структуры предложения: новых проектов на рынок выводится значительно меньше, а потому доля квартир по стартовым, более низким ценам в общем объеме предложения снижается», — сказал Хусаинов.

Также следует учитывать, что реальная цена продажи в апреле за счет различного рода скидок и акций меньше, на вторичном рынке она снизилась на 1,7%, на первичном — на 1,2%, добавил он.

Чтобы выгодно купить недвижимость на этих рыночных условиях, нужно просто активнее торговаться, причем как на вторичном, так и на первичном рынке, полагает эксперт. Низкий спрос сейчас явно переориентировал рынок в пользу покупателей, подчеркнул директор «Этажей».

Накануне аналитики компании Est-a-Tet заявляли, что средняя стоимость «квадрата» в новостройках комфорт-класса в Москве за год выросла на 39,5%, достигнув 298,7 тыс. рублей. Так, средневзвешенная цена предложения за квартал выросла на 7,5% и достигла 415,2 тыс. рублей за кв. метр, за год прирост составил 33,5%.

Средневзвешенная цена относительно предыдущего квартала выросла на 11,9%. Показатель спроса по квартирам комфорт-класса увеличился на 1,8% относительно IV квартала 2021 года. В годовой динамике спрос сохранился на прежнем уровне, рассказали аналитики.

Доля спроса на первичные квартиры бизнес-класса в I квартале 2022 года снизилась на 14,7% относительно предыдущего квартала, составив 335,8 тыс. кв. м. В годовой динамике спрос подскочил на 4,9%. Существенный объем спроса и предложения сосредоточен в категории лотов с бюджетом покупки от 5 млн до 15 млн рублей.

Кроме того, основная доля спроса сосредоточена в диапазоне площадей от 25 до 45 кв. м, то есть люди в основном покупают студии и «однушки».