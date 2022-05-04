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В Сочи пройдет самое ожидаемое событие ресторанной отрасли

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6–9 июня на курорте «Красная Поляна» в Сочи пройдет самое ожидаемое событие ресторанной отрасли — шоу GASTREET.

«Мы приняли решение проводить фестиваль в любом случае. Сколько будет участников, предсказать невозможно. Коммерческих целей в этом году перед собой не ставим. Но встретиться надо», — говорит Дмитрий Левицкий, создатель шоу GASTREET.

Новая реальность диктует новые решения, новые инструменты и новые идеи. Изменения молниеносно ворвались в подготовку самого ожидаемого события ресторанной отрасли. GASTREET сегодня — это главное место встречи и объединения рестораторов и поставщиков.

В качестве спикеров в этом году выступят лидеры ресторанного бизнеса, которые пережили не один кризис. Рестораторы Максим Ползиков (Ginza Project), Анастасия Татулова («АндерСон»), Сергей Миронов («Мясо & Рыба»), Уиллиам Ламберти (Santoria Lambert, Lumicino, Pinch, Uilliams, Ugolek), а также шефы Дмитрий Блинов (Duoband), Антон Абрезов (Commons), Николай Бобров (Tungushka), Артем Лосев и Виталий Истомин (AVA) непременно вдохновят всех, кто приедет за ответами и поддержкой.

Основными темами станут импортозамещение, новые каналы продаж, новый Digital и SMM.

Формат фестиваля останется неизменным. GASTREET — это обучение, общение и вдохновение. Интересно будет всем. Деловую программу наполнят уже привычные площадки с мастер-классами и семинарами:

ReBRO — для собственников и инвесторов,

MAIN STREET — для руководителей,

CHEF STREET — для шеф-поваров,

BAR STREET — для бар-менеджеров и сомелье,

БИЗНЕС-ШКОЛА — семинары от ведущих школ.

Поставщики, как всегда, построят много классных локаций, где можно уединиться с коллегами и обсудить общие темы.

GASTREET для многих уже стал семейным долгожданным отпуском. Поэтому, как и в прошлом году, организаторы позаботились и о детях участников. Детскому кэмпу быть, но количество мест сильно ограничено.

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