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МВД России объявило журналиста Александра Невзорова в розыск

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МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) по статье УК. Это следует из базы данных ведомства 4 мая.

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«Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска.

22 марта сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в отношении Невзорова.

По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженных сил (ВС) России родильного дома в городе Мариуполе».

В СК РФ отметили, что публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ.

22 апреля Минюст РФ внес Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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