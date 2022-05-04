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Объявивший себя «врио президента СССР» бывший стоматолог получил 8 лет колонии

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Восемь лет колонии общего режима дали бывшему стоматологу Сергею Тараскину, которого признали виновным в создании экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленоградского районного суда Москвы в среду, 4 мая.

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«Суд признал виновным Тараскина С. В. по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что домашний арест пойдет в срок наказания осужденного. Пресс-служба передает, что эта мера была избрана в ноябре 2020 года.

В 2008 году Тараскин объявил себя «врио президента СССР», заявив, что эта страна юридически все еще есть, Конституция РФ якобы недействительна, а поэтому можно игнорировать российское законодательство. Потом у дантиста возникли последователи, для которых на таких площадках, как Facebook (принадлежит американской Meta, признанной экстремистской в РФ), «ВКонтакте» и YouТube, предводитель движения опубликовал собственные «указы о возрождении КГБ и СМЕРШ». В 2018 году в квартире мужчины сотрудниками Федеральной службы безопасности в результате проведенных обысков были изъяты аудиозаписи и видеоматериалы о деятельности организации «СССР», уставные документы, печати и типографская продукция.

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