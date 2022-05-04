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Посольство Швеции на Украине возобновило работу в Киеве

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В Киеве вновь заработало посольство Швеции. Об этом сообщил в среду, 4 мая, шведский посол на Украине Тобиас Тиберг.

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«Команда посольства вернулась туда, где мы должны быть, — в Киев. Поддерживаем Украину и ее героический народ», — написал Тиберг в своем Twitter.

В конце февраля посольство Швеции в Киеве, как и дипмиссии ряда других стран, переехало в соседнюю Польшу в связи с началом военной спецоперации России по защите Донбасса. Первой скандинавской страной, которая ранее, 2 мая, вернула свое посольство в украинскую столицу, стала Дания.

Ранее тогда же, 2 мая, сотрудники американской дипмиссии сообщили, что вернулись во Львов, чтобы возобновить свою деятельность на территории Украины.

До этого, 20 марта, премьер-министр Словении Янез Янша сообщил, что словенские власти решили вернуть в столицу Украины сотрудников дипмиссии республики и работают над тем, чтобы другие страны Евросоюза сделали то же самое.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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