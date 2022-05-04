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В Китае резко ответили на заявление Госдепа об Украине

Global Times: в Китае назвали США источником войны и хаоса
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Безосновательные обвинения США в адрес России и Китая только разжигают ситуацию на Украине, что и является истинной целью Вашингтона, написала 3 мая китайская газета Global Times.

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Издание обращает внимание на противоречащие друг другу заявления властей США, прозвучавшие в начале недели. В одном из них Госдеп обвинил Пекин в поддержке Москвы в ситуации на Украине. В другом — постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон не видит каких-либо признаков того, что Китай пытается помочь России в ее специальной военной операции по защите Донбасса.

«Цель Вашингтона состоит в том, чтобы повлиять на автономию Пекина в его политике в отношении Москвы, в попытке усилить атаки США против России, одновременно загоняя Китай в угол как в моральном, так и в экономическом смысле. Это идет вразрез со стратегической независимостью и автономией Китая и, очевидно, не приведет к успеху», — сказал изданию доцент факультета международных отношений Пекинского университета международных исследований Сюй Лян.

По мнению научного сотрудника Китайской академии социальных наук Лю Сяна, суть российско-украинского конфликта заключается в российско-американском конфликте. Обвинения Вашингтона против Китая, считает он, являются практикой вора, кричащего «поймай вора». США хотят использовать этот трюк, чтобы заставить Китай занять позицию стороннего наблюдателя и в итоге отказать в поддержке России.

Все это, убеждены собеседники издания, не способствует взаимному доверию между Китаем и США, а также ослаблению украинского кризиса. Более того, ведя экстремальные геополитические игры, США все чаще становятся источником хаоса и войны, заключают эксперты.

Ранее, 2 мая, китайский портал CGTN обвинил НАТО в планах дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. СМИ напомнило, что европейские союзники неоднократно использовали украинский кризис для раздувания «китайской угрозы». В частности, отмечалось, что европейские политики несколько раз «предупреждали» о возможности использования Китаем украинского вопроса для начала «агрессии» в Индо-Тихоокеанском регионе, несмотря на неоднократные заявления Китая о стремлении к мирному решению вопроса.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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