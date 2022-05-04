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Захарова уличила политиков Израиля в игнорировании неонацизма на Украине

Захарова: израильские политики игнорировали проблемы неонацизма на Украине
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Политики Израиля много лет игнорировали проблемы неонацизма на Украине. Об этом 4 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция
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«Мы это видим, и мы многократно обращали внимание всех стран, включая Израиль, на эту проблему», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала, что глава ведомства Сергей Лавров обратил внимание на данную проблему.

Так, 1 мая министр в интервью итальянскому телеканалу Rete 4 упомянул, что захваченные в плен боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар» (запрещена в РФ) носят «символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что нацификации в стране быть не может, так как он еврей, Лавров отметил, что «это абсолютно ничего не значит». Кроме того, в интервью глава МИДа коснулся темы национальности Адольфа Гитлера.

Отец Адольфа Гитлера Алоис родился вне брака и до 1876 года носил фамилию своей матери Шикльгрубер. Через пять лет после рождения ребенка его мать вышла замуж за мельника Иоганна Георга Гитлера. В 1876 году три свидетеля заявили, что умерший в 1857 году Гитлер был отцом Алоиса, что позволило последнему сменить фамилию.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. В Москве подчеркивали, что целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины.

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