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Пресс-секретарь Путина Песков допустил новые акты о наказании за неисполнение контрсанкций

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Не исключено появление новых актов к указу президента РФ Владимира Путина о контрсанкциях, регулирующих наказание за неисполнение этого документа. Об этом в среду, 4 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться. Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет. Но, естественно, указ подлежит безусловному исполнению», — заявил журналистам Песков, отвечая на вопрос об ответственности за неисполнение указа о контрсанкциях.

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Представитель Кремля добавил, что все детали президентского указа будут определяться правительством.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге анонсировала, что Евросоюз готовится представить новый, уже шестой по счету, пакет санкций против РФ. Он, в частности, будет включать запрет на импорт российской нефти, отключение Сбербанка и еще двух банков РФ от системы платежей SWIFT, а также запрет на вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

В тот же день заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Известиям» сообщил, что Запад, который с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, на деле своими антироссийскими рестрикциями ставит на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

Накануне, 3 мая, Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

За месяц до этого, 4 апреля, Путин также подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Как следует из документа, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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