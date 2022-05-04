NDTV: Индия хочет покупать российскую нефть менее чем за $70 за баррель

Индия хочет покупать нефть из России менее чем за $70 за баррель. Об этом 4 мая сообщил телеканал NDTV.

Сейчас цена за баррель марки Brent составляет около $105.

Поставки нефти из России в Индию не подпадают под введенные западными странами санкции. При этом «ужесточение международных ограничений в таких областях, как морское страхование и давление на Нью-Дели со стороны США, затрудняют торговлю».

По данным телеканала, государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы страны импортировали из РФ более 40 млн баррелей с конца февраля, что на 20% больше, чем за весь прошлый год.

Ранее, 4 мая, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям», что разрабатываемый Евросоюзом шестой пакет санкций, предполагающий отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев, скорее ударит по европейской экономике. Он отметил, что возможное нефтяное эмбарго вступит в силу только через полгода и у России уже есть новые рынки сбыта, к примеру Индия, которая становится вторым по важности торговым партнером Москвы и серьезно рассматривает возможность выкупа у западных компаний долей в совместных нефтегазовых предприятиях с РФ, из которых они вынуждены выйти.

25 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию со странами Азии поддержать долгосрочные санкции против РФ. По ее словам, кризис на Украине будет иметь такие же политические последствия в том числе и для Индо-Тихоокеанского региона. Обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен отметил, что Китай и Индия не пошли на требования западных стран и отказались от введения антироссийских санкций.

Страны Запада усилили санкции против России после того, как 24 февраля РФ начала специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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