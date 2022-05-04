Гендиректор издательства «Молодая гвардия» Юркин умер на 83-м году жизни

Валентин Юркин, генеральный директор издательства «Молодая гвардия», умер на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщил 4 мая один из сотрудников издательства.

«Увы, это так, такое несчастье нас постигло», — сказал собеседник ТАСС.

Валентин Юркин возглавлял организацию с 1985 года. В Ассоциации союзов писателей и издателей (АСПИ) признали, что именно благодаря ему «Молодая гвардия» в период 1990-х годов выжила и получила второе дыхание.

«Человек с горячим сердцем», Валентин Федорович и в последние годы сохранял молодой интерес к жизни и книге, ценил новое, много читал, придумывал, учился, занимался айкидо... И переживал за судьбы отечественного книгоиздания», — говорится в сообщении в Telegram-канале АСПИ.

Как отметили в ассоциации, Юркин соединил современную просветительскую литературу, в числе которой свежие идеи и подходы, со «старейшей молодогвардейской ЖЗЛ (жизнью замечательных людей)».