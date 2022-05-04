В Италии заявили о риске потери 565 тыс. рабочих мест при отказе от газа из России

Прекращение импорта российского газа может привести к потере около 565 тыс. рабочих мест в Италии. Исследование об этом 4 мая опубликовала газета «Corriere della sera».

Не впервые в стране поднимается вопрос о прекращении поставок газа и нефти из России: дефицит оценивается в 18% от общего объема импорта в 2022 году и 15% в 2023-м. Это впоследствии повлечет за собой рост цен, который повлияет на экономическую активность, потребление и занятость. Уточняется, что при наихудшем сценарии рост ВВП в 2022 году составит 0,6%, в 2023-м — 0,4%, инфляция возрастет до 7,6%.

Указанные параметры, по данным издания, в перспективе скажутся на занятости, эксперты прогнозируют «потерю 1,3 процентного пункта занятости в 2022 году и 1,2 процентного пункта в 2023 году, в частности около 293 тыс. человек потеряют работу в этом году и еще 272 тыс. — в следующем году»

По оценкам департамента исследований и разработок итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo, на данный момент пятая часть нуждающихся семей тратит 48% дохода на энергию и продукты питания, в то время как обеспеченные тратят 27%. То есть, поясняет газета, в этом году 5 млн домохозяйств не смогут покрыть основные расходы за счет собственных доходов.

Помимо этого, при сокращении поставок газа из России вырастет количество испытывающих трудности семей. Ухудшится и положение наиболее энергоемких предприятий, таких как литейные, стекольные, керамические и бумажные заводы, которым грозит закрытие из-за чрезмерно высоких цен на газ и электроэнергию, уточняется в публикации.

Эксперты уверены: «для компенсации падения ВВП потребуются дополнительные расходы в размере 40 млрд в 2022 году и 40 млрд в 2023 году».

13 апреля президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».