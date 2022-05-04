Генерал ФСБ в запасе рассказал о перемещении украинского криминала в Европу

В ближайшее время в Европу потянется украинский криминал, и там начнутся трудные времена. Такое мнение генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов высказал в среду, 4 мая.

«Парни с Украины в странах Западной Европы уже пытаются диктовать свои порядки — и это вызывает критику. Европейцам не нравится, когда приезжие указывают им, как жить», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что многие из приезжих украинцев имеют посттравматический синдром: им надо будет выживать в новых условиях, однако они ничего не хотят делать.

«Запад не будет долго содержать их на свои деньги — и они начнут заниматься криминалом», — подчеркнул он.

Михайлов привел в качестве примера 1990-е годы, когда бандиты со всего СССР стали массово мигрировать в Европу. Они быстро подавили местных гангстеров и взяли под контроль проституцию, подделку денег, а также торговлю оружием, наркотиками и людьми.

«Причем местный, европейский, криминал просто взвыл: он, мягко говоря, оказался не готов к таким агрессивным конкурентам. И сейчас ситуация повторится», — отметил Михайлов.

Правительства Евросоюза не стремятся помогать переехавшим, поэтому главную нагрузку несут частные благотворительные организации и сами европейцы, сообщает телеканал «360».

Ранее, 30 апреля, некоторые жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, рассказали о своем изнурении и разочаровании. Так, по данным управления по иммиграции и интеграции Франции, около 70 тыс. украинских беженцев, находящихся во Франции, получают ежемесячное пособие в размере €426. При этом сами французы не получают материальной поддержки от государства за помощь беженцам, передает RT.

15 апреля папа римский Франциск раскритиковал Запад за деление беженцев на украинских и всех остальных. По его словам, страны Запада принимают беженцев с Украины лучше, чем из других частей мира.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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