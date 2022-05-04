Французов предупредили о новом росте цен на топливо

Новый рост цен на топливо ожидает французов в случае введения запрета на ввоз российской нефти в страны Евросоюза. Об этом заявил 4 мая глава отделения дистрибьюторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсис Пусс.

По его словам, российская нефть важна для французского импорта. Он отметил, что больше всего в ЕС его потребляет не Франция, но без 20% поставок нефти из России стране не обойтись.

«Нефть, как и другие виды сырья, не имеет экономического регулирования, это закон спроса и предложения», — объяснил он грядущий рост цен на топливо в эфире радиостанции France info.

Он напомнил, что власти страны ищут альтернативные поставки, «но это делается не за один день».

4 мая Европейская комиссия готовится представить шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

23 апреля сообщалось, что на фоне антироссийских санкций стремительно выросла стоимость авиабилетов во Франции. За год цены на авиаперелеты из Франции за границу выросли в среднем на 6,1%, а на перелеты в заморские территории страны — на 13,5%. В качестве причины компания Air France называет подорожание авиатоплива. В результате сегодня цена билета составляет около €1000 вместо €500.

Во Франции продолжают нарастать экономические проблемы на фоне антироссийских санкций, принятых странами Запада в связи с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса. Серьезно растут цены на топливо, коммунальные услуги, продовольствие. На фоне усугубляющегося продовольственного кризиса французский лидер Эммануэль Макрон заявил о возможном введении продуктовых чеков для поддержки малоимущих французов.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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