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Село рядом с Нижним Тагилом осталось без света из-за пожара

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Дома в селе Малая Лая рядом с Нижним Тагилом оказались обесточены из-за пожара. Огонь охватил несколько строений и продолжает переходить на новые постройки.

По предварительным данным, источником возгорания стало кладбище. Однако местные жители не исключают версию о поджоге. Всего горит четыре дома. Жители соседних домов поливают строения водой, чтобы избежать распространения огня, пишет «ТагилСити.Ру».

На месте происшествия работают спасатели и пожарные из Нижнего Тагила.

Ночью 4 мая в Рязани крупный пожар уничтожил четыре частных дома, которые находились под одной крышей. Никто не пострадал, эвакуированы пять человек. Пожар удалось локализовать на площади 120 кв. м.

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