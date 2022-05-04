Автопроизводители перестали повышать цены

Если за первую половину апреля цены на свои автомобили подняли 11 марок-производителей, то за вторую половину апреля стоимость увеличилась только у трех компаний. Таким образом, на основании этих данных эксперты «Автостатата» 4 мая сделали вывод, что автопроизводители перестали поднимать цены на свою продукцию.

Согласно официальным данным, цены на все свои модели на 8–12% с 16 по 30 апреля поднял бренд Subaru. Легковые автомобили немецкого производителя Volkswagen прибавили сразу от 37 до 58% в стоимости. Другой немецкий концерн, Opel, поднял цены на свой кроссовер Crossland во всех комплектациях на 100 тыс. рублей, то есть на 4–5%.

Некоторые бренды, среди которых Cadillac, Chery, Exeed, Isuzu, Kia, Lexus и Mitsubishi, цены на свои автомобили в апреле не поднимали вообще. А у ряда других популярных марок информация об обновлении цен в апреле отсутствовала вовсе или была представлена прайс-листами на февраль-март.

3 мая сообщалось, что в России рост среднего размера автокредита на новые автомобили в первом квартале составил 31%. А рост автокредита на подержанные авто — 29%.

14 апреля специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов спрогнозировал падение цен на автомобили в России. Он выразил мнение, что европейские автоконцерны не будут задирать цены с целью компенсировать упущенную от ухода с рынка выгоду. Их модели могут упасть в цене как минимум на 25%, заявил эксперт.