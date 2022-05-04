Шольц назвал проблемой отказ Киева принимать Штайнмайера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 4 мая, что отказ Украины принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера является проблемой, которая теперь мешает ему самому отправиться в Киев.

«То, что президента Федеративной Республики отказались приглашать, является проблемой. И это стоит на повестке», — сказал Шольц на пресс-конференции по итогам заседания правительства Германии.

Он также отметил, что теперь в разрешении этой проблемы Киев должен внести свой вклад.

2 мая Шольц заявил, что не поедет в Киев после отказа украинских властей принимать президента Германии.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве, стало известно 12 апреля.

В тот же день президент Германии подтвердил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. По словам Штайнмайера, такое решение в Киеве приняли, несмотря на его готовность к диалогу.

По данным СМИ, решение Украины основывалось на якобы слишком дружественной позиции Штайнмайера по отношению к России.

До этого, 3 апреля, посол Украины Андрей Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении главы государства к Москве.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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