Аналитики назвали самый популярный вид мяса для шашлыка

Во время майских праздников, когда многие граждане отправляются отдыхать на дачу, особую популярность среди россиян приобретает жареное на углях мясо — шашлык. Эксперты рассказали «Известиям» о ценах на необходимые для блюда продукты, о самых популярных видах мяса, а также о мерах предосторожности при его приготовлении.

Самый популярный вид мяса для шашлыка

Как отмечают эксперты, в текущих реалиях загородный отдых становится для россиян отличной альтернативой путешествиям в жаркие заграничные страны. Аналитики сети гипермаркетов товаров для дома и дачи «Твой дом» выяснили, какое мясо для жарки на углях выбирают москвичи в этом году. Выбор горожан проанализировали на основе продаж мясных изделий, за основу был взят период с 14 по 26 апреля 2021 и 2022 годов.

Так, лидером по продажам в этом году стала свинина. Вторым по популярности стало мясо курицы, спрос на который стабильно держится уже второй год подряд.

«Третье место по востребованности занимает говядина, однако покупать ее стали на 30% меньше, что можно объяснить изменением состава потребительской корзины и предпочтений клиентов. Возможно, снижение спроса на мясо, так же как и в прошлом году, связано с Великим постом, который как раз выпал на период исследования», — рассказала руководитель отдела закупок продуктов сети гипермаркетов товаров для дома и дачи «Твой дом» Любовь Хрущева.

Традиционно еще одним популярным видом мясных блюд среди москвичей является диетическое мясо индейки, однако спрос на него снизился почти на 20%. Также горожане активно приобретают полуфабрикаты для жарки, например колбаски. Замыкает рейтинг баранина, спрос на которую держится на уровне 2021 года.

Любители рыбы при этом отдают предпочтение стейкам из лосося, которые удобно готовить на решетке. В тройку лидеров также вошли дорадо и сибас.

Аналитики подсчитали индекс шашлыка на майские праздники

Аналитики подсчитали, что минимальный набор для пикника обойдется москвичу примерно в 2 тыс. рублей. В него входит: переносной мангал, который можно найти в магазинах от 95 рублей, набор из трех шампуров стоимостью от 47 рублей, набор посуды для пикника от 40 рублей на шесть персон (вилки, тарелки, ножи, салфетки и стаканы).

При этом классический рецепт шашлыка из свинины включает в себя маринад из уксуса и лука, средняя стоимость которого составляет 5–19 рублей за килограмм. Дороже всего москвичу обойдется белый лук (48–53 руб./кг.), красный будет стоить 38–43 руб./кг, а самым бюджетным вариантом станет желтый (19–23 руб./кг).

Потребуется также атрибутика для розжига стоимостью от 150 рублей, которая включает жидкость, спички, уголь. Минимальный набор овощей по 1 кг (картошка, кабачок, болгарский перец, томаты) стоит от 587 рублей.

Как выяснили аналитики, стоимость целого цыпленка в Москве составляет от 203 рублей, свиного шашлыка — от 389 рублей за 1 кг и из курицы — от 279 рублей за 1 кг.

Где россияне покупают шашлык

Исследователи маркетингового агентства ФНЦ пищевых систем выяснили, где предстоящим летом россияне будут покупать мясную продукцию для шашлыка. Так, готовый шашлык в упаковке (в вакуумной упаковке или прозрачном ведерке) будут покупать в отделе мясных готовых полуфабрикатов ближайшего супермаркета. По данным экспертов, ключевыми факторами, стимулирующими покупку шашлыка в магазине, являются его наличие на полке и известность бренда.

При этом, как отмечают специалисты, в покупке шашлыка существует особенность, отличающая ее от выбора других продуктов. Так, если потребителю нужен шашлык, он с большой долей вероятности его купит, так как эту покупку, в отличие от других, нельзя отложить, если нет любимого продукта.

Еще одним популярным местом для покупки готового шашлыка среди россиян являются маркетплейсы, где выбор можно сделать на основании рейтинга, отзывов о продукте, описания и фото товара. Здесь также большую роль играет узнаваемость бренда. Как подчеркнула топ-маркетолог Ольга Кайтялиди, шашлык — очень эмоциональный продукт и вопрос доверия бренду стоит высоко в рейтинге потребительских ценностей.

Шашлык на развес россияне также чаще всего приобретают в сетевом супермаркете. Большее внимание потребителей привлекают виды шашлыка, которые изготавливается под собственной торговой маркой. Также важными критериями при выборе продукта являются структура мяса, жирность, размер кусочков. Кроме того, потребитель обращает внимание на качество маринада — естественность цвета, жидкость, количество лука.

Вместе с тем продукцию на развес россияне покупают в мясной лавке или на рынке. Эксперты отмечают, что российские потребители до сих пор лояльны к рынкам, особенно когда дело касается мяса для шашлыка.

Первая помощь при ожогах

Приготовление популярного мясного блюда на мангале чревато ожогами, поэтому эксперты призывают позаботиться не только о качестве мяса и правильном маринаде, но и о технике безопасности. Врач общей практики телемедицинского сервиса «Доктис» Фуад Сейфуллаев рассказал «Известиям» о том, как оказать себе первую медицинскую помощь при ожоге.

Так, во время приготовления шашлыка пораниться можно, дотронувшись до раскаленного шампура или мангала, неудачно повернув угли. В первую очередь специалист советует промыть место ожога прохладной водой.

«А далее можно воспользоваться тем, что у любителей пикника точно есть с собой, — картошкой! Не заворачивайте одну из них в фольгу, а приложите небольшой кусок овоща к месту ожога. Из народной медицины известно, что картошка и ее компоненты помогают немного охладить и увлажнить кожу и снять боль. Этот метод простой, но достаточно действенный, его легко использовать», — отметил Сейфуллаев.

Вместе с тем он порекомендовал заранее положить в походную аптечку специальное средство с пантенолом, которое поможет уменьшить болевые ощущения. Однако не стоит бинтовать и закрывать рану, так как важно соблюдать повышенную влажность.

При этом не нужно паниковать, если во время разжигания костра на кожу попала искра. Это не приведет к сильным повреждениям, так как искра остывает в воздухе и долетает до кожи с невысокой температурой.

«Если же искра попала в глаз, его нужно будет промыть под струей воды и последить за своим состоянием. Если глаз покраснеет, почувствуется сухость слизистой, появится желание часто моргать, нужно использовать капли, увлажняющие слизистую, и сосудосуживающие», — советует врач.

Если симптомы не проходят в течение 3–4 дней, следует обратиться к специалисту.

По словам эксперта, обжечься можно даже после приготовления шашлыка и остывания мангала — например, горячей едой. В этом случае следует воспользоваться специальными мазями, снимающими воспаление, а также противовоспалительными гелями для полости рта.

«Любители «погорячее», положившие себе в тарелку слишком много острого соуса, тоже могут получить ожог слизистой. Острая пища может вызвать раздражение полости рта или пищевода, на следующий день это может привести к раздражению слизистой прямой кишки, неприятные ощущения жжения, но, как правило, эти симптомы проходят довольно легко — человеку достаточно пить побольше воды», — добавил Сейфуллаев.

Ранее, 29 апреля, доктор медицинских наук Сергей Хомяков предупредил, что приготовление шашлыка на углях может привести к серьезным проблемам со здоровьем из-за канцерогенов дыма, которые образуются при сгорании жира. Чтобы уменьшить количество канцерогенного дыма и копоти, специалист порекомендовал вместо углей использовать дрова и отказаться от содержащих бензин смесей для разведения костра.