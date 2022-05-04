Трамвайные маршруты скорректируют в Петербурге из-за ремонта путей

В Санкт-Петербурге временно изменят маршруты трех трамваев из-за ремонта путей на проспекте Стачек. Об этом сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

Ремонтные работы запланированы в период с 5 по 22 мая. В этот период трамвай № 36 направят в объезд по улице Маршала Казакова и Десантников. Для удобства пассажиров также запустят временный маршрут № 12.

Как уточняет телеканал «78», трамваи № 52 и 56 во время ремонта путей курсировать не будут.

В феврале этого года комитет по транспорту Санкт-Петербурга вместе с ГУП «Горэлектротранс» объявили о закупке почти 200 новых трамваев. Данная закупка станет самой крупной с начала 1990-х годов.