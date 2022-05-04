В ФРГ спрогнозировали рост цен при введении ЕС эмбарго на нефть из России

В ФРГ не исключено повышение цен на нефть, а также возможны перебои с поставками в регионы в условиях введения ЕС эмбарго на энергоресурс из России. Об этом 4 мая завил на пресс-конференции вице-канцлер Германии, министр экономики страны Роберт Хабек.

«Конечно, цены могут вырасти», — сообщил он.

Хабек отметил, что отказаться от российской нефти предполагается в течение 180 дней, и уже за этот срок могут произойти ценовые скачки.

«Потом нужно будет посмотреть на конкретную ситуацию, однако мы не можем гарантировать того, что не произойдет остановки [поставок] прежде всего на региональном уровне», — пояснил министр экономики ФРГ.

2 мая главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб заявила, что экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учетом «серьезных негативных рисков всё может сложиться иначе». По ее мнению, введение эмбарго на поставку российских энергоресурсов может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда. Она также уточнила, что на экономику влияют и другие факторы: сбои в цепочках поставок, вызванные проблемами в Китае, коронавирусные ограничения, нехватка квалифицированных специалистов и стремительный рост цен, обусловленный ситуацией на Украине.

27 апреля, издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten сообщало, что евро значительно сдал свои позиции за последние пять лет, а ужесточение санкций против России лишь усугубит ситуацию.

13 апреля президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, ранее сообщалось, что В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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