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Выпавших из окна шестого этажа в Ногинске детей планируют скоро выписать

Детей, выпавших из окна шестого этажа в Ногинске, скоро отпустят из больницы домой
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Выпавших из окна шестого этажа детей в подмосковном Ногинске скоро отпустят домой. Об этом в среду, 4 мая, сообщила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

«Сейчас в больнице с мальчиками находятся родители. Как говорят врачи, детей скоро отпустят домой. <…> Трудно до конца еще поверить в это чудесное завершение этого страшного происшествия», — написала Мишонова в своем Telegram-канале.

О происшествии стало известно накануне. Из окна расположенной на шестом этаже квартиры выпали два брата. Мальчики выжили, у них диагностировали ушибы, в частности, у младшего — сотрясение мозга. Их доставили в больницу в Люберцах.

По данным источника «Известий», инцидент произошел в доме № 1 по улице Дмитрия Михайлова. На момент происшествия в квартире не было родителей: отец вышел в магазин, мать была на работе.

По факту случившегося Следственный комитет инициировал проверку.

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