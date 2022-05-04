Один человек погиб и пять пострадали при обстреле Ясиноватой

Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая. Об этом сообщает в среду, 4 мая, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Ред.) в Ясиновой число жертв увеличилось до шести человек: один человек погиб и пять раненых», — говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее в среду около 12:00 (совпадает с мск) в сторону Ясиноватой было выпущено 15 снарядов из БМ-21 «Град». Обстрелы проводились со стороны населенного пункта Авдеевка. В результате город был обесточен. Без энергоснабжения остались 25 трансформаторных подстанций, одна больница и три детских сада.

1 мая украинские войска выпустили по городу три ракеты из БМ-21 «Град».

Ясиноватая расположена в 25 километрах к северу от Донецка. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с позициями украинских войск.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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