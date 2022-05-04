Эксперт оценил вероятность аннексии Западной Украины Польшей

Эксперт стратегических исследований Олег Неменский в среду, 4 мая, прокомментировал слова экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы о том, что Польша намерена аннексировать территории Западной Украины.

По словам эксперта, если на некоторых территориях Украины провести соответствующий референдум, то большинство выскажется за присоединение к Польше, так как украинская идентичность предполагает интеграцию с Западом, а не отстаивание собственной независимости.

Однако референдума не будет, считает Неменский, так как в планы Польши не входит присоединение этих территорий, страна хотела бы видеть Украину независимым от себя государством.

«Скорее всего, это громкая риторика, чтобы во-первых обвинить в чем-то Польшу, а во-вторых для этого есть инфоповод — Польша действительно разрабатывает план военной операции на территории Украины, но не с целью присоединения территории», — подчеркнул эксперт.

Накануне Кива заявил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.

28 апреля глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

Неменский в беседе с «Известиями» 28 апреля рассказал, что обсуждение вопроса о формировании коалиции стран «по желанию» «для осуществления миротворческой миссии на Украине» действительно идет, но пока что только на уровне разговоров.

26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину и пытаясь разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в тот же день рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся, с учетом того что появились Донецкая и Луганская Народные Республики.