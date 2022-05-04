Прямой эфир
Мир
Шойгу заявил о контролировании Мариуполя российскими военными
Мир
В ФРГ спрогнозировали рост цен при введении ЕС эмбарго на нефть из России
Мир
В бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца
Общество
Путин назвал поддержку рынка труда одной из главных задач правительства
Политика
Песков заявил об ответе России на шестой пакет санкций Евросоюза
Мир
Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке возросло до 10
Мир
Семь человек пострадали при обстреле маршрутки украинскими военными в Донецке
Мир
В НАТО заявили о планах расширения военного присутствия на востоке Европы
Мир
Россия запретила въезд премьер-министру Японии и еще 62 гражданам
Мир
Подлодка ЧФ РФ нанесла удар «Калибрами» по целям на Украине
Экономика
Правительство РФ запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

Эксперт оценил вероятность аннексии Западной Украины Польшей

Эксперт Неменский: в планы Польши не входит присоединение Украины
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт стратегических исследований Олег Неменский в среду, 4 мая, прокомментировал слова экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы о том, что Польша намерена аннексировать территории Западной Украины.

По словам эксперта, если на некоторых территориях Украины провести соответствующий референдум, то большинство выскажется за присоединение к Польше, так как украинская идентичность предполагает интеграцию с Западом, а не отстаивание собственной независимости.

На своей волне: береговые ракеты уничтожили партию западного оружия для Украины
Высокоточными «Ониксами» нанесен удар по логистическому центру под Одессой и уничтожены ангары с «Байрактарами»

Однако референдума не будет, считает Неменский, так как в планы Польши не входит присоединение этих территорий, страна хотела бы видеть Украину независимым от себя государством.

«Скорее всего, это громкая риторика, чтобы во-первых обвинить в чем-то Польшу, а во-вторых для этого есть инфоповод — Польша действительно разрабатывает план военной операции на территории Украины, но не с целью присоединения территории», — подчеркнул эксперт.

Накануне Кива заявил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.

28 апреля глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

Неменский в беседе с «Известиями» 28 апреля рассказал, что обсуждение вопроса о формировании коалиции стран «по желанию» «для осуществления миротворческой миссии на Украине» действительно идет, но пока что только на уровне разговоров.

26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину и пытаясь разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в тот же день рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся, с учетом того что появились Донецкая и Луганская Народные Республики.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022