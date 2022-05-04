Мост через реку Орь закроют на ремонт до осени в Орске

Мост через реку Орь в Орске (Оренбургская область) закроют на ремонт. Работы продлятся до осени.

Подрядная организация заменит несущие конструкции моста, проведет выравнивание проезжей части и выполнит гидроизоляцию. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

По данным регионального минстроя, переправа вошла в десятку объектов, работы на которых будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт восьми мостов будет проведен в 2022 году, реконструкция двух переправ запланирована на 2023 год.

Ранее сообщалось, что в Перми ограничат движение по плотине Камской ГЭС. На объекте требуется провести капитальный ремонт дороги. Проезд будет осуществляться по одной полосе с 14 мая по 31 августа.