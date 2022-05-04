Аналитик прокомментировал намерение стран ЕС отказаться от российской нефти

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в среду, 4 мая, заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.

«Они к этому шестому пакету давно двигаются. Уже не первую неделю обсуждается, что там будет постепенный запрет на нефть. Но надо понимать, что они будут достигать этого эволюционным путем, а не просто возьмут и резко все обрубят. Если по углю они дали четыре месяца для того, чтобы выйти на санкции, то по нефти ситуация будет более сложная, потому что не так уж просто все поставки нефти и нефтепродуктов в Европу заменить другими поставщиками», — сказал эксперт в беседе с RT

Также Пикин отметил, что факт возможного эмбарго влияет на цену нефти.

«Это означает, что с рынка будут изыматься российские объемы. Они, конечно, найдут своего покупателя. Но в данной ситуации, когда рынок нефти сейчас не является избыточным и пришел к некому равновесию, любое ограничение предложения будет вызывать только рост цен, поэтому следствием введенного эмбарго станет продолжение роста цен на нефть», — заключил эксперт.

4 мая Европейская комиссия (ЕК) готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации, сообщает телеканал «Звезда». Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

Также ограничения коснутся военных из РФ. Они могут затронуть тех представителей российских ВС, которых Запад подозревает в причастности к освобождению Мариуполя от контроля ВСУ, сообщает телеканал «360».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя ситуацию, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза, пишет Life.Ru.

В этот же день депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков заявил, что Европа неминуемо столкнется с негативными экономическими последствиями отказа от российской нефти. По словам парламентария, отказ от нефти из РФ будет временным и Евросоюза «хватит максимум на несколько месяцев», передает НСН.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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