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Шойгу назвал законной целью прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием

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Западные страны продолжают накачивать оружием Украину, однако любые конвои с военной помощью будут уничтожаться российскими военными. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 4 мая.

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По его словам, любой прибывший на Украину транспорт НАТО будет являться законной целью для удара по нему Вооруженными силами России (ВС РФ).

«Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских Вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — сообщил генерал армии.

Шойгу также добавил, что российские Вооруженные силы продолжают выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим, проявляя мужество и отвагу.

«Военнослужащие с честью исполняют свой воинский долг и обеспечивают безопасность населения Донбасса», — заявил министр.

В этот же день отмечалось, что хакеры распространили документы о поставках Швецией вооружения и летальных боеприпасов на Украину, которые Стокгольм хотел сохранить в секрете. Документы подтверждают передачу Королевством Швеции наступательного вооружения и боеприпасов, а также оборудования для разминирования и противотанкового оружия стоимостью 205 млн шведских крон (около $20 млн).

1 мая газета Politico также сообщила, что американцы, прошедшие боевую подготовку наряду с тысячами других иностранцев участвуют в военных действиях на Украине. При этом уточняется, что американцы без боевого опыта на Украине не принимают непосредственного участия в боях, а отправляют снаряжение, гуманитарную и денежную помощь.

15 апреля Следственный комитет РФ отметил, что вооружения на Украину поставляют 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом ряд государств не только накачивал Украину оружием, но и принимал активное участие в подготовке украинской армии.

31 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поставлять оружие на Украину столько, сколько понадобится. По состоянию на 28 апреля странами НАТО Украине было отправлено как минимум $8 млрд помощи.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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