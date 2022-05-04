Крупный пожар на территории промзоны в Дзержинске локализовали

Возгорание поезда на железнодорожной станции Игумново при заводе «Капролактам» в Дзержинске Нижегородской области локализовали. По данным МЧС, площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров.

«В 12:55 объявлена локализация на площади 2500 квадратных метров», — отметили в пресс-службе МЧС 4 мая.

В результате происшествия сотрудниками МЧС не было обнаружено пострадавших. При тушении использовали пожарный поезд РЖД, прибывший со станции «Нижний Новгород – Сортировочный».

Ранее на открытой территории завода «Капролактам» взорвалась цистерна с ГСМ. Информации о пострадавших не было. В местное МЧС в 11:00 поступило сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на локацию и уже начали работы по тушению возгорания. В ведомстве отметили, что угрозы для населенных пунктов и населения нет.

К тушению возгорания привлекли свыше 1000 человек и 35 единиц техники. Специалисты провели замеры воздуха и убедились в состоянии нормы отметки предельно допустимой концентрации.