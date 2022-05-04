Погребения Х века нашли у Псково-Печерского монастыря археологи

В Пскове на берегу реки Великой археологи нашли погребение взрослого человека и ребенка X века. Работы проводились на Печерском 3-м раскопе на подворье Псково-Печерского монастыря.

На площади 20 кв. м специалисты изучили культурные отложения XI–XVI веков, а также фрагменты средневековых построек и следы пожаров, уточняет Псковская лента новостей со ссылкой на группу Археологического центра Псковской области.

Что касается погребения Х века, то оно относится к раннему некрополю, который вытянут вдоль берега реки Великой. Останки взрослого и ребенка находились под слоем погребенного дерна, в материковой яме, выбитой в известняковой скале.

В могиле находился и сопутствующий инвентарь — железный нож и костяной богато орнаментированный гребень, уточняет Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что в охранный реестр занесли 386 керамид, которые нашли в пещерах Псково-Печерского монастыря. Керамиды пещер монастыря признали объектом культурного наследия. Таким образом, они стали предметом охраны федерального значения.