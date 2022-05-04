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В Москве появятся автозаки с кондиционерами и туалетами

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Новый автозак с туалетом и кондиционером появится в Москве. Об этом 4 мая заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

«Еще одна тема, которая беспокоит людей, — это перевозка в автозаках... Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей», — сказала она на заседании Мосгордумы.

Кроме того, по словам омбудсмена, при поддержке уполномоченного и работе департамента здравоохранения все в следственных изоляторах прошли вакцинацию. Также в изоляторах теперь получают набор для новорожденного, который положен всем роженицам Москвы.

«Сегодня принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, предоставление литературы в электронном виде», — добавила Потяева.

Автозак — это специальный грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки подозреваемых и обвиняемых.

Ранее, в июне 2021 года, президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что «тюремное население» в стране сократилось практически в два раза. По его мнению, в целом правовая система совершенствуется.

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