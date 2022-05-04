Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке возросло до 10

Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела нефтебазы в Макеевке, увеличилось до 10. Об этом в среду, 4 мая, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

«На 13:00 (совпадает с мск. — Ред.) увеличились пострадавшие до 10 человек. Шесть из них сейчас находятся в травматическом состоянии, другие четверо у нас в амбулатории», — заявил Ключаров в эфире Первого канала.

Также известно об одном погибшем. По словам главы администрации города, пожар на нефтебазе продолжается.

Атака на нефтебазу в Макеевке Донецкой Народной Республики произошла ранее в этот день, в результате загорелись четыре резервуара.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населенияДонбасса Россия начала 24 февраля.

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