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Главный раввин России оценил слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера

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Главный раввин России Берл Лазар прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о еврейском происхождении лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

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«Я не считаю, что имею право давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал, что он совершил ошибку», — цитирует служителя культа Jewish Telegraphic Agency.

По словам Берла Лазара, после извинений высокопоставленного дипломата можно было бы «перевернуть страницу».

2 мая глава израильского МИДа Яир Лапид заявил о необходимости извинений от российской стороны за высказывание Лаврова. МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова для разъяснений после интервью министра иностранных дел РФ.

1 мая Лавров в интервью телеканалу Rete 4 упомянул, что захваченные в плен боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар» (запрещена в РФ) носят «символ и татуировки свастики, нацистских батальонов». Кроме того, он напомнил о высказывании президента Украины Владимира Зеленского о том, что нацификации на Украине быть не может, так как он еврей. На это российский министр отметил, что «это абсолютно ничего не значит». Кроме того, в интервью министр коснулся темы национальности Адольфа Гитлера.

На следующий день премьер-министр Италии Марио Драги назвал интервью российского министра «сеансом политической агитации». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что «итальянские политики вводят в заблуждение свою общественность».

Отец Адольфа Гитлера Алоис родился вне брака и до 1876 года носил фамилию своей матери Шикльгрубер. Через пять лет после рождения ребенка, его мать вышла замуж за мельника Иоганна Георга Гитлера. В 1876 году три свидетеля заявили, что умерший в 1857 году Гитлер был отцом Алоиса, что позволило последнему сменить фамилию.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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