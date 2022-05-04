МВД объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск российского журналиста и публициста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов). Об этом стало известно 4 мая после появления карточки Невзорова в базе разыскиваемых ведомством лиц.

«Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе министерства.

В апреле председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать высказывания журналиста о российской специальной военной операции на Украине, отмечает «Газета.Ru». В ведомстве тогда уточнили, что проверка будет проведена в рамках заведенного в отношении журналиста уголовного дела по статье о распространении недостоверной информации о действиях ВС России в ходе военной операции по защите населения Донбасса.

22 марта сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. В тот же день Минюст РФ внес журналиста в реестр СМИ-иноагентов.

Следствие полагает, что 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ. Санкция по нему предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей для виновного.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, о которых сообщили ДНР и ЛНР. Власти республик обратились к Москве за помощью.

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