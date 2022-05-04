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Пожар уничтожил четыре частных дома в Рязани

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Крупный пожар произошел на улице Луговой в Рязани. Сгорели четыре жилых одноэтажных дома, находящихся под одной крышей.

62INFO.RU со ссылкой на региональное управление МЧС пишет, что сообщение о возгорание поступило на пульт дежурного в ночь на 4 мая, в 4:28. Примерно через час удалось локализовать пожар на площади 120 кв. м, и в 05:44 пожарные смогли полностью потушить огонь.

Во время возгорания никто не пострадал. Эвакуированы пять человек.

РИА «7 новостей» информирует, что в период с 25 апреля по 3 мая в Рязанской области ликвидировали 146 пожаров. 94 из них — горение сухой травы. Огонь уничтожил и повредил 17 строений и три единицы техники. Пострадали двое, 72 человека эвакуировано.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Дзержинске Нижегородской области. Возгорание возникло в промышленной зоне на заводе «Капролактам». Предварительная площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Угрозы для населенных пунктов и населения нет.

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