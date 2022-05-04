Эксперт рассказал о методах похудения без страха перед едой

Чтобы избежать невроза при похудении, надо научиться «откладывать удовольствие». Об этом рассказал в понедельник, 4 мая, специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко в интервью радио Sputnik.

По мнению эксперта, сокращая употребление пищи, человек постоянно срывается, из-за чего испытывает чувство вины и вновь ограничивает себя и так по кругу.

Чтобы избавиться от срывов и добиться поставленной цели, нужно устраивать для себя «день наслаждения», уверен специалист.

«Если устраивать его раз в две недели, вес будет уходить достаточно быстро, раз в неделю — медленнее, но комфортнее. Цель такого поведения — уменьшение страха перед едой», — сказал Алименко.

Самое главное — избегать запретов, тогда снижение веса будет происходить без срывов и невроза, продолжил эксперт.

«Сладкая газировка, фастфуд, пицца — это не так важно. Если мы говорим о питании для контроля над весом, оно должно быть рациональным. Условно нездоровые продукты состоят из тех же белков, жиров и углеводов, что и правильная еда. Бояться не нужно. Если нет других ограничений по здоровью со стороны врачей, например гастроэнтеролога или аллерголога, вы спокойно едите в «день наслаждения» что хотите», — посоветовал Алименко.

Он также отметил важность своевременного завершения «дня удовольствия» и возвращения к здоровому питанию. Специалист порекомендовал взять за правило вечером в «день наслаждения» либо все съедать, либо все выбрасывать.

30 апреля фитнес-тренер клуба «Атлетик» Александр Башакин рассказал «Известиям», что правильный рацион питания и базовые упражнения помогут равномерно сжечь лишние килограммы и привести тело в форму к лету.

До этого, 27 апреля, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова предостерегла от ошибок при похудении. По ее словам, сбросить лишний вес без вреда для здоровья можно всего на несколько килограммов, при этом надо соблюдать баланс между питанием и физическими нагрузками. Также она напомнила, что занятия спортом должны проходить под наблюдением квалифицированного тренера.