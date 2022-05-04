МИД объявил о запрете въезда в Россию премьер-министру, главам МИДа и минобороны Японии

Россия внесла в черный список премьер-министра Японии Фумио Кисиду, членов его кабинета, а также депутатов парламента. Об этом в среду, 4 мая, сообщил МИД РФ.

Кроме того, в список попали главы медиахолдингов, журналисты, профессора университетов. Всего в перечень вошли 63 человека. Указанным гражданам бессрочно запрещен въезд на территорию России.

В российском ведомстве уточнили, что власти Японии развернули «беспрецедентную антироссийскую кампанию», в рамках которой допускают «неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы». Внесение в черный список перечисленных лиц стало ответом на антироссийские санкции Токио.

19 апреля сообщалось, что в Японии опасаются негативного влияния антироссийских санкций и ситуации на Украине на японскую экономику. По словам министра экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, в ближайшее время правительство сформирует группу экспертов в области использования возобновляемых источников энергии, в частности солнечных панелей.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

5 апреля Япония запретила экспорт в Российскую Федерацию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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