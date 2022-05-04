Прямой эфир
Мир
Шойгу заявил о контролировании Мариуполя российскими военными
Мир
В ФРГ спрогнозировали рост цен при введении ЕС эмбарго на нефть из России
Мир
В бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца
Общество
Путин назвал поддержку рынка труда одной из главных задач правительства
Политика
Песков заявил об ответе России на шестой пакет санкций Евросоюза
Мир
Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке возросло до 10
Мир
Семь человек пострадали при обстреле маршрутки украинскими военными в Донецке
Мир
В НАТО заявили о планах расширения военного присутствия на востоке Европы
Мир
Россия запретила въезд премьер-министру Японии и еще 62 гражданам
Мир
Подлодка ЧФ РФ нанесла удар «Калибрами» по целям на Украине
Экономика
Правительство РФ запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов
Сюжет:

МИД объявил о запрете въезда в Россию премьер-министру, главам МИДа и минобороны Японии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия внесла в черный список премьер-министра Японии Фумио Кисиду, членов его кабинета, а также депутатов парламента. Об этом в среду, 4 мая, сообщил МИД РФ.

«Санкции выжимают все соки из тех, кто их применяет»
Президент торгово-экономического совета США–Куба Джон Кавулич — о последствиях антироссийских ограничений для всех сторон

Кроме того, в список попали главы медиахолдингов, журналисты, профессора университетов. Всего в перечень вошли 63 человека. Указанным гражданам бессрочно запрещен въезд на территорию России.

В российском ведомстве уточнили, что власти Японии развернули «беспрецедентную антироссийскую кампанию», в рамках которой допускают «неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы». Внесение в черный список перечисленных лиц стало ответом на антироссийские санкции Токио.

19 апреля сообщалось, что в Японии опасаются негативного влияния антироссийских санкций и ситуации на Украине на японскую экономику. По словам министра экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, в ближайшее время правительство сформирует группу экспертов в области использования возобновляемых источников энергии, в частности солнечных панелей.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

5 апреля Япония запретила экспорт в Российскую Федерацию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022