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В Кремле заявили о попадании частных компаний под указ о контрсанкциях

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В указе президента РФ Владимира Путина о контрсанкциях в отношении западных компаний оговаривается, что под него могут попасть как физические, так и юридические лица. Соответственно, закон будет справедлив и в отношении частных компаний, заявил 4 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Форма собственности значения не имеет. Там отсылка к правительству РФ есть, все модальности определяются кабинетом министров», — прокомментировал на брифинге пресс-секретарь главы государства.

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Песков также не исключил, что в дальнейшем у указа могут появиться дополнительные акты, которые будут регулировать наказание для россиян в случае неисполнения ответных российских мер.

«Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речь не идет, но, с другой стороны, указ, естественно, подлежит безусловному исполнению», — сказал Песков журналистам.

В среду, 4 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге анонсировала, что Евросоюз готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против РФ. Он, в частности, будет включать запрет на импорт российской нефти, отключение Сбербанка и еще двух банков РФ от системы платежей SWIFT, а также запрет на вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

В тот же день заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Известиям» сообщил, что Запад, который с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, на деле своими антироссийскими рестрикциями «ставит на колени» в первую очередь Европу, а не Россию.

Накануне, 3 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

За месяц до этого, 4 апреля, Путин также подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Как следует из документа, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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