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Анимационные ролики нового проекта «АиФ» покажут в Музее Победы

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Анимационные ролики нового проекта «АиФ» теперь можно увидеть в Музее Победы.

Серия фильмов, сделанных по «Детской книге войны» ИД «Аргументы и факты», — это проект «Дети на пороге смерти», начатый два года назад.

Современная анимация, голоса известных людей, в том числе Никиты Михалкова, Владимира Познера, Владимира Хотиненко, Екатерины Андреевой, Дениса Мацуева, популярный у молодежи формат подачи, лояльный хронометраж (1,5 минуты — один ролик) — вот что такое проект «АиФ», который в преддверии 9 Мая стал частью экспозиции «Подвиг народа» Музея Победы, крупнейшего в России комплекса, посвященного истории Великой Отечественной и Второй мировой войн.

В экспозиции на площади 3 тыс. кв. м представлены подлинные раритеты: оружие, амуниция, фото, документы, награды. С помощью современных аудио- и визуальных технологий можно пройти путь от Бреста до Берлина, послушать сводки Совинформбюро из студии, где работал Левитан, посетить кабинет Сталина, а в зале «Библиотека блокадного Ленинграда» на интерактивных столах увидеть анимационные фильмы проекта «АиФ» «Дети на пороге смерти», чтобы через живые картины реальных историй прикоснуться к травматичному опыту мальчиков и девочек 9–17 лет, которые вели дневники под пулями Сталинграда, в гетто и концлагерях, в блокадном Ленинграде. Особенно важно это для нынешних детей, привыкших больше к картинке на экране, чем к типографским строчкам, и подчас воспринимающих войну лишь сквозь призму легенд и мифов.

«Это проект про (...) то, что нет ничего ценнее жизни. И про то, как дети остаются детьми, даже когда за окном летят снаряды», — считает гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

В 2015-м «Детская книга войны» была переведена на английский, спустя пять лет аудиодорожки (озвучивание книги российскими звездами) вышли в формате подкастов и как радиопроект. И вот теперь дневники доступны и в виде анимации. «АиФ» и Музей Победы приглашают всех погрузиться в атмосферу 1941–1945 годов, чтобы понять судьбы детей, которые считали важным оставить для потомков свои мысли и чувства о войне.

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