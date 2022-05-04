Прямой эфир

Врач назвала тревожные признаки дефицита йода

Педиатр Джалагония назвала тревожные признаки дефицита йода
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Долговременная нехватка йода приводит к нарушениям в работе щитовидной железы и значительно ослабляет иммунную систему человека. О том, как распознать дефицит йода в организме, рассказала врач-педиатр, инфекционист Валерия Джалагония.

Мастер йода: как помочь своей щитовидке
Диетологи рассказали о способах восполнить йододефицит

«Нарушения менструального цикла, повышенная утомляемость и частые ОРЗ, анемия, склонность к отекам и повышенные прибавки в весе за короткий период при неизменном питании, сухость кожи, выпадение волос», — перечислила врач признаки дефицита йода порталу «Доктор Питер» 3 мая.

В группе риска — беременные и кормящие женщины, дети в возрасте до трех лет и подростки, добавила специалист.

Определить дефицит йода точно можно только в лаборатории. Для этого нужно сдать анализ мочи. Самостоятельно принимать добавки йода врач не рекомендует.

В октябре 2021 года диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что недостаток йода в организме может привести к повышению уровня холестерина крови, а также к возникновению вялости. Для борьбы с йододефицитом следует употреблять хурму, рыбу хек и фейхоа, посоветовал специалист.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022