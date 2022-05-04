Врач назвала тревожные признаки дефицита йода

Долговременная нехватка йода приводит к нарушениям в работе щитовидной железы и значительно ослабляет иммунную систему человека. О том, как распознать дефицит йода в организме, рассказала врач-педиатр, инфекционист Валерия Джалагония.

«Нарушения менструального цикла, повышенная утомляемость и частые ОРЗ, анемия, склонность к отекам и повышенные прибавки в весе за короткий период при неизменном питании, сухость кожи, выпадение волос», — перечислила врач признаки дефицита йода порталу «Доктор Питер» 3 мая.

В группе риска — беременные и кормящие женщины, дети в возрасте до трех лет и подростки, добавила специалист.

Определить дефицит йода точно можно только в лаборатории. Для этого нужно сдать анализ мочи. Самостоятельно принимать добавки йода врач не рекомендует.

В октябре 2021 года диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что недостаток йода в организме может привести к повышению уровня холестерина крови, а также к возникновению вялости. Для борьбы с йододефицитом следует употреблять хурму, рыбу хек и фейхоа, посоветовал специалист.