Последние 30 лет Украина была мачехой для южных земель, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал слова экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, который заявил, что южным регионам не место в составе Украины, так как они всегда исторически принадлежали и тяготели к России.

«Журавко не сказал ничего принципиально нового: последние три десятилетия Украина была мачехой для южных земель, которые вследствие исторической несправедливости оказались в ее составе», — подчеркнул он в среду, 4 мая, в беседе с «Известиями».

По словам депутата, жители Крыма, южных и восточных территорий Украины всегда чувствовали связь с Россией, в то время как Киевом предпринимались шаги, которые не способствовали спокойствию жителей этих территорий.

«Все прекрасно помнят «поезда дружбы», насильственную украинизацию, а происходящее в течение последних восьми лет в ДНР и ЛНР иначе как геноцидом пророссийского населения Донбасса не назовешь. Поэтому не стоит удивляться стремлению жителей юга и востока Украины быть вместе с Россией», — заявил Белик.

Процесс интеграции, построенный на исторической и ментальной связи этих территорий с Россией и на выборе живущих там людей, может лечь в основу глобальных интеграционных процессов, предпосылки которых сейчас можно наблюдать, заключил он.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в свою очередь добавил, что на протяжении последних восьми лет южные регионы Украины находились под мощным прессингом и информационно-психологическим давлением.

«В принципе, с самого распада СССР на Украине формировали антироссийские и русофобские настроения», — отметил Цеков.

1 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал отключение Херсонской области от интернета и мобильной связи отказом Украины от этой территории.

До этого, 29 апреля, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских войск по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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